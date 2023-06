Previsioni Meteo Lombardia: peggioramento dal pomeriggio

MeteoWeb

“Sulla regione flussi da nordovest tendenti a diventare più instabili e a curvatura ciclonica il pomeriggio odierno e mercoledì mattina, con possibilità di temporali e rovesci, più probabili sui settori orientali e centrali. Tra mercoledì pomeriggio e giovedì condizioni variabili con ancora possibilità di rovesci sui rilievi specie giovedì. Venerdì il transito di una saccatura atlantica porterà sulla regione nuova instabilità con precipitazioni diffuse, a tratti intense. Blanda instabilità anche per il fine settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvolosità variabile ma prevalentemente poco nuvoloso, con cielo velato al mattino e maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio e sui rilievi. In serata irregolare attenuazione della nuvolosità.

Precipitazioni: possibilità di piovaschi residui sulle zone prealpine e pianure limitrofe alla notte ed al mattino; tra pomeriggio e sera non sono esclusi nuovi isolati rovesci sui rilievi.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 19 e 22 °C, massime tra 29 e 33°C.

Zero termico: attorno a 3600 metri a nordest , in aumento fino a 4000 metri in serata.

Venti: in pianura e su Appennino da deboli a moderati orientali, in montagna moderati dai quadranti settentrionali.

