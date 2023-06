Previsioni Meteo Lombardia: instabilità diffusa, rovesci e temporali sparsi

MeteoWeb

“Sull’Atlantico e parte dell’Europa occidentale è presente una vasta area di alta pressione. Al suo interno minimi in pressione dal Mediterraneo convogliano aria umida e instabile sulla Penisola Italiana. Fino all’inizio della prossima settimana nuvolosità irregolare in parte estesa con instabilità diffusa, associata a rovesci e temporali sparsi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso.

Precipitazioni: in prevalenza deboli o localmente moderate a intervalli di fasi in cui risultano sparse, alternati a fasi diffuse. Anche a carattere di rovescio e/o temporale, con possibili fenomeni localmente di forte intensità.

Temperature: minime stazionarie o in calo, massime stazionarie o in aumento. In Pianura minime tra 15 e 19°C, massime tra 24 e 28°C.

Zero termico: intorno a 3300 metri

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali.