Previsioni Meteo Lombardia: domani temporali e crollo delle temperature

“Sulla regione flussi blandamente umidi nordoccidentali, più instabili e umidi in serata da sudovest a causa di una saccatura atlantica in transito sulla Francia. Venerdì fase più instabile per il transito sul golfo Ligure del minimo depressionario: precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche e temperature massime in sensibile calo. Sabato e domenica condizioni un po’ più stabili, specie sulle pianure e temperature in aumento. Tra lunedì e martedì nuova fase instabile con possibili precipitazioni anche in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in mattinata e pomeriggio da nuvoloso a molto nuvoloso; in tarda serata nuvolosità in blanda attenuazione.

Precipitazioni: dalla prima mattinata precipitazioni sparse, inizialmente sui settori occidentali e sui rilievi, tendenti ad estendersi nel corso della mattinata-pomeriggio a gran parte della regione. Fenomeni anche a carattere temporalesco localmente forte, specie nel pomeriggio; in serata tendenti a scemare sulle zone occidentali.

Temperature: minime in calo, massime in sensibile calo. In pianura minime tra 18 e 21 °C, massime tra 24 e 27 °C con i valori più alti a est.

Zero termico: in progressivo calo intorno a 3600 metri.

Venti: in pianura variabili generalmente deboli con rinforzi durante gli eventi temporaleschi, in montagna variabili deboli, in rinforzo in serata da nord.

