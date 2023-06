Previsioni Meteo Lombardia: la circolazione ciclonica si indebolisce

MeteoWeb

“Un circolazione ciclonica sul bacino del Mediterraneo determina per la giornata di oggi nuvolosità estesa e precipitazioni. Da domani tale circolazione tenderà gradualmente ad indebolirsi, lasciando in quota un flusso dai quadranti occidentali: questo favorirà, in un contesto di nuvolosità irregolare con ancora probabilità di precipitazioni, spazi maggiormente soleggiati sulla Pianura, con temperature in aumento nei valori massimi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al primo mattino e in serata addensamenti irregolari. In giornata poco nuvoloso o velato con formazioni cumuliformi a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: fino al primo mattino possibili deboli residue su bassa pianura e pavese. Dalle ore centrali deboli a ridosso dei rilievi, in possibile sconfinamento in serata alla pianura. Anche a carattere di rovescio e/o temporale.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime tra 14 e 18°C, massime tra 26 e 29°C.

Zero termico: intorno a 3500 metri

Venti: in pianura deboli orientali, su pavese dal pomeriggio da sud con rinforzi; in montagna sotto i 1500 metri deboli dai quadranti meridionali, a quote più elevate deboli o moderati settentrionali.