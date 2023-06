Previsioni Meteo Lombardia: temperature massime in aumento

MeteoWeb

“In un contesto di nuvolosità irregolare con ancora probabilità di precipitazioni“, sono attesi “spazi maggiormente soleggiati sulla Pianura, con temperature in aumento nei valori massimi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvolosità irregolare. In serata tendenza a poco nuvoloso o velato

Precipitazioni: deboli sparse: nella prima parte della giornata maggiormente interessati i settori alpini e prealpini. Anche a carattere di rovescio e/o temporale. Verso sera in esaurimento.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 16°C, massime intorno a 27°C.

Zero termico: intorno a 3500 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli dai quadranti occidentali.