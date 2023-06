Previsioni Meteo Lombardia: prosegue l’instabilità pomeridiana

MeteoWeb

“Oggi flusso nordoccidentale a debole curvatura ciclonica, non perturbato ma con instabilità locale legata al ciclo termico diurno, principalmente sui rilievi. Domani correnti ondulate, inizialmente stabili, poi con maggiore variabilità dal pomeriggio per l’avvicinamento di una saccatura da ovest. Sabato pressione livellata, con flusso in lenta rotazione da nord, senza avvezione termica. Domenica l’avvicinamento graduale di un nucleo freddo dal Nord Europa verso le Alpi modifica la curvatura del flusso sulla nostra regione: sulla Lombardia possibile accentuazione estesa dell’instabilità convettiva pomeridiana, ma ancora con relativa incertezza sulla previsione locale in dettaglio. Tra lunedì e martedì il suddetto nucleo si sposta sull’Europa Orientale verso l’Austria, interessando direttamente anche il Nord Italia“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al mattino ovunque poco nuvoloso. Nel primo pomeriggio addensamenti sparsi sulla fascia prealpina e sull’Appennino, dal tardo pomeriggio sui settori occidentali e meridionali.

Precipitazioni: nel primo pomeriggio rovesci o deboli temporali isolati su Prealpi ed alta pianura centro-orientali, possibili anche sull’Appennino. Nel tardo pomeriggio-sera temporali sparsi sui settori occidentali, di debole o moderata intensità, in successiva estensione alla bassa pianura.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 15 e 18 °C, massime tra 26 e 28 °C.

Zero termico: in salita fino a 3600-3800 metri.

Venti: in pianura e nelle valli da deboli a moderati variabili o a regime di brezza, con rinforzi sui settori occidentali in serata, in montagna da deboli a moderati meridionali od occidentali.