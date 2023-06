Previsioni Meteo Lombardia: piogge deboli oggi e domani, domenica arrivano i temporali

MeteoWeb

“Oggi e per il fine settimana persiste un flusso umido nei bassi strati, a tratti instabile con precipitazioni deboli nella giornata odierna e sabato, più consistenti anche a carattere di rovescio o temporale nella seconda parte di domenica. Per inizio della prossima settimana ancora possibili condizioni instabili con rovesci sparsi più probabili sui rilievi e graduale rinforzo della ventilazione in pianura dai quadranti orientali. Minime senza variazioni di rilievo, massime in lieve calo da lunedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte e fino al primo mattino nuvolosità irregolare su tutta la regione, al mattino schiarite irregolari fino a poco o al più irregolarmente nuvoloso; in serata addensamenti sui rilievi.

Precipitazioni: nella notte e mattino possibili rovesci sparsi più probabili sui rilievi e parte della pianura, in attenuazione nel pomeriggio o parziale esaurimento.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra 15 e 18 °C, massime tra 24 e 27 °C

Zero termico: a circa 3800 metri.

Venti: in pianura e nelle valli da deboli a moderati a prevalenza occidentale; in quota da deboli a moderati settentrionali