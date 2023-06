Previsioni Meteo Lombardia: oggi rovesci temporaleschi, “attenzione su media e bassa Pianura”

MeteoWeb

“Una veloce perturbazione di origine atlantica interessa la regione nel corso della giornata odierna, apportando precipitazioni diffuse sul territorio, a carattere di rovescio temporalesco; i fenomeni possono assumere localmente moderata o forte intensità, specie sulle zone di media e bassa Pianura. Temperature in calo. Sabato e domenica condizioni più stabili per la pianura, con rialzo delle temperature e schiarite alternate ad episodi di maggior copertura; precipitazioni per lo più circoscritte ai rilievi, salvo la possibilità di qualche discesa serale di rovesci sull’alta pianura, specie orientale. Inizio di settimana che da metà giornata di lunedì tende a farsi nuovamente più instabile, con possibilità di precipitazioni diffuse soprattutto martedì. Successivamente ritorno a condizioni più stabili“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani poco nuvoloso a ovest con transito di velature e ampie schiarite sulle pianure, a est irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità più compatta sui rilievi.

Precipitazioni: in mattinata possibili residue precipitazioni sui settori orientali, nel pomeriggio/sera nuovi rovesci o isolati temporali sui rilievi, in possibile estensione all’alta Pianura, specie orientale.

Temperature: minime in calo, massime in sensibile aumento. In pianura minime tra 16 e 19 °C, massime tra 28 e 31 °C.

Zero termico: in aumento intorno a 3800 metri.

Venti: in pianura deboli variabili la mattina, tendenti da est dal pomeriggio; in montagna deboli o moderati settentrionali, con rinforzi più marcati in quota.

