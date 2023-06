Previsioni Meteo Lombardia: maltempo e instabilità dai rilievi alla pianura

MeteoWeb

“Un’area depressionaria con aria più fresca in quota e in spostamento sull’Europa centro orientale favorisce condizioni a tratti instabili tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani, con flussi umidi orientali nei bassi strati e piogge che interesseranno prevalentemente i settori alpini e prealpini oggi, in possibile estensione irregolare anche alla fascia di pianura martedì. Mercoledì attenuazione dell’instabilità confinata ai rilievi, mentre per i successivi giorni il progressivo consolidamento di un Promontorio sull’Atlantico favorirà giornate stabili e soleggiate, con massime in progressivo aumento nel fine settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso per nubi a media e bassa quota.

Precipitazioni: insistenti anche a carattere di rovescio o locale temporale nella notte sui settori occidentali, al mattino deboli diffusi sui settori di montagna e bassa pianura occidentale, in estensione irregolare anche alla bassa pianura nella seconda parte della giornata.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo. In pianura minime tra 16 e 18°C, massime tra 23 e 26°C.

Zero termico: a circa 3500 metri.

Venti: in pianura moderati orientali, in montagna deboli da sud.