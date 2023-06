Previsioni Meteo, l’ondata di caldo del Solstizio d’Estate: durerà 4 giorni, tanta sabbia del Sahara

MeteoWeb

Possiamo dire che l’attesa ondata di caldo è iniziata già nel pomeriggio di lunedì 19 giugno, con temperature massime di +34°C a Roma, Bologna, Parma e Modena e +33°C a Firenze, Ferrara, Mantova, Cremona, Reggio Emilia, Pordenone e Benevento. Valori di +32°C molto diffusi in tutto il Paese. Nelle ore serali e notturne il clima è ancora fresco ma da martedì 20 giugno l’aria diventerà rovente in tutto il Paese, seppur senza eccessi.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici confermano l’entità di quest’ondata di calore così come già evidenziata nei prossimi giorni: sarà intensa, ma non esagerata. Il picco massimo sarà proprio tra il giorno del Solstizio d’Estate, mercoledì 21 giugno, e quello successivo, giovedì 22. Proprio in quei giorni l’Italia sarà ricoperta da una fitta nube di sabbia del Sahara che limiterà il soleggiamento, a tratti oscurerà il sole, frenando così anche l’innalzamento delle temperature che non raggiungeranno valori esagerati – appunto – smentendo così gli allarmismi delle ultime ore su vari media.

Non sarà nulla più che un assaggio d’estate dopo un lungo periodo di freddo e maltempo anomalo. Già, parliamo di assaggio perchè sarà un’ondata di caldo molto breve che terminerà al Nord già venerdì 23 e al Centro/Sud sabato 24 giugno. Nel weekend sono attese forti piogge e temporali su gran parte del Paese, in modo particolare al Centro/Sud, con temperature in picchiata.