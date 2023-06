Le Previsioni Meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 23 luglio

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 23 luglio.

26 Giugno – 2 Luglio 2023

Nella prima settimana, in assegna di anomalie significative e in un contesto di campo barico mediamente alto, il flusso prevalente sembrerebbe avere maggior componente zonale, con lievi disturbi in transito nel flusso e che interesseranno in maniera più diretta le regioni settentrionali, dove le precipitazioni torneranno a superare lievemente le medie statistiche, mentre si manterranno nei range tipici sulle regioni centro-meridionali. Le temperature vedranno un nuovo lieve calo al Meridione con riferimento alle aree appenniniche ed alla Sicilia, mentre saranno in linea con il periodo sul resto d’Italia.

3 – 9 Luglio 2023

Nella seconda settimana lo scenario più probabile sembrerebbe caratterizzato da un’anomalia anticiclonica, seppur debole, che riporterà precipitazioni e temperature nella norma del periodo su tutto il Paese; faranno eccezione Pianura Padana e Puglia, dove le precipitazioni sembrano destinate a superare lievemente le medie stagionali.

10 – 16 Luglio 2023

La terza settimana pare caratterizzarsi ancora da un flusso mediamente zonale, a prevalente curvatura anticiclonica al Centro-Sud e con disturbi in transito sulle regioni settentrionali tali per cui, su quest’ultime, il campo pluviometrico sembrerebbe tornare lievemente oltre le medie, mentre si manterrà generalmente in linea sul resto del Paese.

17 – 23 Luglio 2023

Nell’ultima settimana, seppur con una maggiora incertezza, si evidenza un’anomalia positiva di geopotenziale sulle regioni settentrionali con ritorno a valori di precipitazioni in linea con il periodo un po’ su tutto il territorio; anche le temperature si manterranno nei range tipici con la sola eccezione delle due Isole Maggiori, dove il modello climatologico segnala una crescita.