Le Previsioni Meteo mensili dell’Aeronautica Militare: goccia fredda sull’Italia la prossima settimana

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 9 luglio.

12 Giugno – 18 Giugno 2023

Settimana che vede il Mediterraneo interessato, con buona probabilità, dall’arrivo di una goccia fredda dall’Europa orientale, in successivo stazionamento sul nostro Paese per gran parte della settimana. Come conseguenza si prevedono quantitativi di precipitazione generalmente superiori alla norma, specie al Centro-Sud, mentre le temperature sono attese al di sotto della media.

19 – 25 Giugno 2023

La settimana che ha per protagonista l’inizio dell’estate astronomica, alterna fasi di alta pressione a condizioni di instabilità a causa di correnti più fresche in quota. Sono quindi attese precipitazioni con quantitativi poco superiori alla media climatologica. Le temperature nel complesso risultano in linea con il periodo, mostrando solamente valori inferiori sulle zone interne.

26 Giugno – 2 Luglio 2023

Nella terza settimana lo scenario più probabile è quello di una fase di alta pressione sul Mediterraneo, con precipitazioni complessivamente nella norma. Nonostante la possibile presenza dell’alta pressione, le temperature sono attese in linea con il periodo.

3 – 9 Luglio 2023

Anche nell’ultima settimana sembra permanere un’area di alta pressione sul Mediterraneo, con valori pluviometrici e campo termico nella norma su buona parte delle regioni italiane.