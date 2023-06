Le Previsioni Meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per luglio

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di luglio.

3 – 9 Luglio 2023

La prima settimana si apre all’insegna di un regime anticiclonico sia pur nella sua fase iniziale con ancora regimi termici e precipitativi in linea con la media del periodo su gran parte del Paese, fatta eccezione al più le isole maggiori dove i regimi precipitativi saranno al di sotto della media.

10 – 16 Luglio 2023

Nella seconda settimana, pare rafforzarsi leggermente il regime anticiclonico della settimana precedente, con ancora i regimi precipitativi in linea con la media del periodo ed i regimi termici che si porteranno al di sopra sulle isole maggiori, aree alpine e prealpine ed aree costiere peninsulari.

17 – 23 Luglio 2023

Permane nella terza settimana il regime moderatamente anticiclonico della precedente, con ancora i regimi precipitativi in linea con la media del periodo ed i regimi termici al di sopra sulle isole maggiori, aree alpine e prealpine ed aree costiere peninsulari.

24 – 31 Luglio 2023

Ancora nessuna particolare variazione attesa in quest’ultima settimana, rispetto alla precedente.

