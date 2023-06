Previsioni Meteo Aeronautica Militare: oggi fenomeni intensi al Centro/Sud

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 1° giugno, evidenziando persistenza di instabilità anche oggi, primo giorno dell’estate meteorologica, con numerosi rovesci e temporali, in particolare nelle ore centrali del giorno, soprattutto su Centro/Sud e Isole.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 1° giugno 2023

Al Nord, nuvolosità compatta sul Piemonte occidentale che, nel corso delle ore pomeridiane, interesserà anche Alpi, Prealpi, Appennino ligure ed emiliano-romagnolo, alla quale saranno associati locali rovesci e temporali; sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione con piogge in esaurimento dalla serata.

Al Centro e Sardegna, cielo parzialmente nuvoloso sulle regioni peninsulari, con prevalenti schiarite in mattinata, poi durante le ore centrali della giornata aumenta la nuvolosità con possibili rovesci e temporali a ridosso delle zone appenniniche e nelle aree interne; miglioramento dalla sera con schiarite sempre più ampie; nubi irregolari sulla Sardegna con isolati rovesci e temporali dalla tarda mattinata con fenomeni più intensi durante il pomeriggio nell’entroterra ed in esaurimento nelle prime ore serali.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o al più poco nuvoloso, con nubi più compatte in formazione dalle prime ore pomeridiane, che daranno luogo a rovesci e temporali lungo i rilievi e le zone interne; pioggia a carattere di rovescio e temporale nell’entroterra siciliano che dal pomeriggio potranno essere più frequenti e localmente assumere anche forte intensità.

Temperature minime in calo su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia occidentale, Sardegna, Toscana, entroterra di Abruzzo e Molise; generalmente stazionarie sulle altre regioni; massime in deciso aumento sul Piemonte, più contenuto su Valle d’Aosta, ponente ligure, restante settentrione, Toscana, Umbria, Appennino laziale e campano, Basilicata orientale e sulle regioni centromeridionali adriatiche; in lieve diminuzione su Sardegna nordoccidentale, Calabria tirrenica e Sicilia orientale; senza variazione sul resto del Paese.

Venti mediamente deboli, dai quadranti settentrionali od orientali, a regime di brezza nel pomeriggio lungo le coste.

Per quanto riguarda i mari, saranno mosso lo Ionio meridionale; da mossi a poco mossi Stretto di Sicilia, Ionio settentrionale, Mar Ligure e Canale di Sardegna; poco mossi i restanti bacini.