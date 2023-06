Previsioni Meteo Aeronautica Militare: weekend con temporali

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 3 e 4 giugno, evidenziando la persistenza di instabilità anche nel weekend.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 3 giugno 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso su Valle d’Aosta, Piemonte centro-settentrionale, Lombardia, Triveneto e Nord dell’Emilia-Romagna, associato a rovesci o isolati temporali; poco nuvoloso o velato sul resto del nord; tendenza ad incremento ed estensione della copertura sulla quasi totalità del settore, con rovesci e temporali da sparsi a diffusi, in particolare sulle zone montane e pedemontane; attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio/sera a partire dalle zone adriatiche, sebbene le precipitazioni persisteranno su Piemonte, Lombardia, zone alpine e prealpine e sull’Emilia.

Al Centro e Sardegna, irregolarmente nuvoloso tra Toscana, Alto Lazio ed Umbria; poco nuvoloso o velato altrove; tendenza ad aumento delle nubi cumuliformi sulle aree interne, specie sui rilievi, associate già dalla tarda mattinata ad isolati piovaschi, in rapida estensione ed intensificazione, anche con temporali, in particolare sulle regioni peninsulari; fenomeni in esaurimento dalla sera, salvo locali piogge sulla Sardegna meridionale.

Al Sud e Sicilia, irregolarmente nuvoloso su Campania, Puglia, Basilicata tirrenica e Calabria, con sporadici temporali sulle coste tirreniche di quest’ultima e sui litorali campani; poco nuvoloso con qualche velatura in transito sulle altre aree; tendenza ad aumento della nuvolosità su zone interne e rilievi, con associati isolati rovesci o temporali, dapprima su Campania, Basilicata, Calabria e Nord della Sicilia, ed in estensione da metà giornata al resto del settore, sebbene ampie schiarite interesseranno le coste; generale attenuazione delle precipitazioni dal tardo pomeriggio/sera.

Temperature minime senza variazioni di rilievo. Massime in diminuzione al Nord, Lazio e Campania settentrionale; in lieve aumento sulle isole maggiori; pressoché stazionarie altrove.

Venti deboli di direzione variabile, a regime di brezza lungo le coste e con locali rinforzi e raffiche intense nelle aree temporalesche.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, con moto ondoso in graduale attenuazione. Da poco mossi a mossi il Canale di Sardegna e l’Alto Adriatico. Quasi o poco mossi i restanti bacini.

Il bollettino per domani 4 giugno 2023

Al Nord, moderato maltempo già nella notte ed al primo mattino su Piemonte, Lombardia, ed Emilia anche precipitazioni intense sul settore piemontese e sulla porzione occidentale lombarda; seguirà una graduale estensione di copertura e fenomeni al resto del Nord con piogge e temporali sparsi che in serata si attenueranno solo sul ponente ligure e lungo le aree costiere venete e friulane.

Al Centro e Sardegna, sulla Sardegna molte nubi con frequenti rovesci e temporali, ingenerale riduzione serale. Sulle regioni peninsulari la nuvolosità aumenterà rapidamente a partire dal versante tirrenico e sarà accompagnata da piogge e locali temporali attesi già dal tardo mattino; nella sera invece, è prevista una attenuazione delle precipitazioni su Marche, Umbria e Lazio.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità variabile con cielo sereno o al più velato al mattino e dalla sera, e con addensamenti maggiori con lievi rovesci e qualche isolato temporale, attesi durante le ore centrali su aree interne e appenniniche. Solo sulla Sicilia la copertura si intensificherà in maniera più significativa dalla sera, con qualche debole pioggia sulle aree settentrionali ed occidentali dell’isola.

Temperature minime in lieve rialzo sulle aree alpine ed isole maggiori; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in aumento su pianura veneta, Emilia-Romagna centrorientale, entroterra laziale e campano, Basilicata e Calabria tirreniche, e Sicilia; in diminuzione su basso Piemonte e Sardegna; pressoché stazionarie sul restante territorio.

Venti deboli di direzione variabile con prevalenza del regime di brezza lungo le coste nelle più calde; tendenti a disporsi dai quadranti orientali sulla Sicilia meridionale da fine giornata.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mosso a mossi Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia, quest’ultimo tendente a molto mosso dalla sera sulla porzione più meridionale; poco mossi o quasi calmi tutti gli altri bacini.