Previsioni Meteo Aeronautica Militare: piogge e temporali da Nord a Sud

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 5 giugno, evidenziando condizioni meteo molto instabili.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 5 giugno 2023

Al Nord, cielo inizialmente irregolarmente nuvoloso sull’intero settore, con successivo aumento della copertura fino a molto nuvoloso o coperto e tempo moderatamente perturbato con con rovesci e temporali sparsi, localmente più intensi nella prima parte della giornata su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, insistenti nel pomeriggio soprattutto sulle aree interne ed a ridosso dei rilievi, ed in successiva parziale attenuazione dalle ore serali.

Al Centro e Sardegna, cielo irregolarmente nuvoloso su tutto il settore al mattino con rovesci e temporali; aumento graduale della copertura nuvolosa nelle ore centrali della giornata e tempo perturbato con annesse precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intense, sulle aree interne ed in corrispondenza dei rilievi, in particolare su Toscana, Umbria e Marche, in generale parziale e graduale attenuazione dalle ore serali.

Al Sud e Sicilia, sull’intero settore meridionale cielo inizialmente parzialmente nuvoloso per estese e spesse velature, con successivo sviluppo di una nuvolosità prevalentemente cumuliforme dal tardo mattino ed annesse precipitazioni, che risulteranno successivamente sparse, a carattere di rovescio o temporale, insistenti principalmente su Campania, Basilicata, Puglia garganica e Sicilia, privilegiando le aree interne ed a ridosso dei rilievi, risultando fino a diffuse sull’isola; fenomeni in graduale attenuazione serale su gran parte del settore, esclusa la Sicilia e la Basilicata.

Temperature valori minimi in diminuzione su Piemonte e Lombardia settentrionali e sulla Sardegna, stazionari sul resto del settore settentrionale e sulla Toscana, in aumento sul resto della penisola; valori massimi in lieve aumento sul settore Nord occidentale e sulla Sardegna, stazionari su Lazio, Trentino-Alto Adige ed aree alpine di Lombardia e Veneto, in flessione sul resto della penisola.

Venti deboli orientali sulla Sicilia con locali rinforzi sulla porzione meridionale dell’isola; deboli meridionali sul settore meridionale e sul Lazio, variabili sul resto del paese con decisi rinforzi in corrispondenza delle aree temporalesche.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo Stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi Canale di Sardegna e basso Ionio; quasi calmi o poco mossi gli altri bacini, salvo intensificazione del moto ondoso al largo del medio Adriatico.