Previsioni Meteo Aeronautica Militare: oggi e domani ancora instabilità e temporali

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 6 e 7 giugno, evidenziando ancora piogge e temporali in diverse regioni.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 6 giugno 2023

Al Nord, annuvolamenti compatti con isolati rovesci o temporali su Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia; ampie schiarite e addensamenti isolati sulle restanti aree ma con nubi in intensificazione nel corso della mattinata a ridosso dei rilievi alpini piemontesi, Trentino e Lombardia centro orientale con isolati rovesci e temporali; i fenomeni potranno risultare localmente intensi mentre un certo miglioramento si avrà in serata.

Al Centro e Sardegna, cielo per lo più sereno sulla Sardegna con sviluppo di nubi compatte nelle ore centrali della giornata a ridosso delle aree montuose dove si potranno avere brevi rovesci specie sul versante orientale. Cielo irregolarmente nuvoloso sulle restanti regioni con annuvolamenti compatti isolati sulle aree costiere di Toscana e Lazio e sull’Abruzzo dove si potranno avere brevi rovesci o temporali; nel corso della mattinata le nubi tenderanno a concentrarsi per lo più sulle aree interne montuose con associati rovesci sparsi e isolati temporali che nel tardo pomeriggio potranno raggiungere le coste adriatiche attenuandosi gradualmente in serata.

Al Sud e Sicilia, molto nuvoloso sulla Sicilia con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche intense, in attenuazione pomeridiana; annuvolamenti sparsi compatti su Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro settentrionale con rovesci ed isolati temporali mentre una parziale nuvolosità interesserà il Salento e la Calabria con qualche isolato temporale sull’Appennino calabro e settore meridionale della regione; in serata parziale attenuazione dei fenomeni.

Temperature massime in aumento al Nord, Sardegna, Toscana, Umbria e Marche, in diminuzione al Sud, stazionarie sul resto del Paese.

Venti da deboli a moderati orientali sulla Sicilia con qualche rinforzo da Est-Sud Est sul settore meridionale dell’isola; deboli variabili altrove con raffiche di vento nelle aree temporalesche.

Per quanto riguarda di mari, saranno molto mossi Stretto di Sicilia e basso Ionio; mossi canale di Sardegna e Tirreno meridionale; poco mossi i restanti bacini.

Il bollettino per domani 7 giugno 2023

Al Nord, tempo variabile, con brevi rovesci e locali temporali a ridosso delle aree montuose nelle ore più calde della giornata. Possibili sconfinamenti delle precipitazioni sulla pianura piemontese e lombarda.

Al Centro e Sardegna, alternanza di schiarite e annuvolamenti, questi ultimi a ridosso delle aree montuose e nelle ore centrali della giornata, quando saranno possibili piogge a tratti e isolati temporali. Cielo velato poi dalla sera.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità irregolare con sviluppo di brevi rovesci e isolati temporali sulle zone montuose che tenderanno a esaurirsi nel corso del pomeriggio. Locali addensamenti compatti serali lungo le coste tirreniche ma in un contesto asciutto.

Temperature minime in tenue rialzo su Alpi occidentali, pianura veneta ed emiliana, nonché su coste campane, Calabria e isole maggiori, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su tutte le regioni, salvo sulle aree pedemontane piemontesi dove si manterranno stazionarie; aumento anche marcato sulla Sicilia.

Venti deboli di direzione variabile, di brezza lungo le coste.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Canale di Sardegna, Tirreno meridionale, Stretto di Sicilia e basso Ionio; poco mossi i restanti bacini.