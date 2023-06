Previsioni Meteo Aeronautica Militare: isolati rovesci e locali temporali

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 8 e 9 giugno, evidenziando ancora instabilità, piogge e temporali su rilievi e zone interne.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 8 giugno 2023

Al Nord, iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con sviluppo di nubi cumuliformi a partire dai rilievi dalla tarda mattinata, associata ad isolati rovesci temporaleschi nel corso del pomeriggio, in estensione parziale alle zone pianeggianti verso sera; successive ampie schiarite.

Al Centro e Sardegna, iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con sviluppo di nubi cumuliformi a partire dai rilievi nel corso della mattinata, associata ad isolati rovesci temporaleschi nel pomeriggio; successive ampie schiarite.

Al Sud e Sicilia, iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con sviluppo di nubi cumuliformi a partire dai rilievi nel corso della mattinata, associata ad isolati rovesci temporaleschi nel pomeriggio; successive ampie schiarite.

Temperature massime in lieve aumento. Minime senza variazioni di rilievo.

Venti deboli di direzione variabile, con rinforzi di brezza lungo i litorali e da Nord per Puglia e Calabria ionica; forti raffiche in occasione dei fenomeni temporaleschi.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e il Canale di Sardegna; quasi calmi o poco mossi gli altri bacini.

Il bollettino per domani 9 giugno 2023

Al Nord, annuvolamenti compatti sulle aree alpine e prealpine con rovesci e locali temporali in attenuazione serale sulle relative aree centrorientali; sul resto del settore iniziale ampio soleggiamento seguito già in mattinata da un deciso aumento delle nubi con deboli piogge sparse e qualche locale temporale, più frequente e diffuso dal pomeriggio su Piemonte ed Emilia e, nella sera, tra pianure veneta e romagnola.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità irregolare, a tratti intensa dal tardo mattino su Sardegna, aree appenniniche e zone interne peninsulari con associate deboli piogge e locali temporali, in attenuazione serale sulle relative aree peninsulari; persistenze notturne dei fenomeni solo tra Umbria e rilievi laziali, ma con copertura ovunque in sensibile aumento.

Al Sud e Sicilia, variabile, con cielo prevalentemente sereno o velato al primo mattino e dalla sera, mentre nelle restanti ore centrali addensamenti intensi daranno luogo a isolati rovesci e locali temporali su Molise, Puglia centrosettentrionale, sulle altre zone appenniniche nonché sulla Sicilia nordorientale; nella notte, tuttavia, attesa una decisa intensificazione della nuvolosità su Molise, Campania e Basilicata tirrenica.

Temperature minime in calo su rilievi altoatesini e Puglia salentina; in rialzo su Piemonte, Lombardia ed aree appenniniche; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in aumento su rilievi orientali lombardi, Trentino-Alto Adige, Nord Veneto, Marche, Umbria, Cilento, Basilica tirrenica, Calabria, Dicilia settentrionale ed orientale; senza variazioni di rilievo sulle altre regioni.

Venti generalmente deboli variabili, a prevalente regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio e con locali in occasione dei temporali.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi Stretto di Sicilia, Ionio e i mari attorno alla Sardegna, ma con moto ondoso in attenuazione sul Mar di Sardegna; quasi calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.