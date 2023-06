Previsioni Meteo Aeronautica Militare: temporali pomeridiani anche nel weekend

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 9 e 10 giugno, evidenziando l’insistenza dell’instabilità pomeridiana, che determina la formazione di temporali nelle ore centrali soprattutto sulle zone interne.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 9 giugno 2023

Al Nord, graduale incremento di nuvolosità sull’arco alpino e sulle zone appenniniche a partire dai settori occidentali con rovesci o temporali sparsi che nel pomeriggio interesseranno marginalmente anche le aree pianeggianti. Generale miglioramento in serata tranne residui fenomeni su Piemonte, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.

Al Centro e Sardegna, sulle regioni peninsulari alte velature ad iniziare dai settori tirrenici in estensione durante la mattinata alle rimanenti zone; nelle ore centrali della giornata nuvolosità cumuliforme in aumento sui settori appenninici con rovesci o temporali sparsi che localmente interesseranno nel tardo pomeriggio le coste adriatiche. In serata attenuazione dei fenomeni su aree interne ed adriatiche e nuovo peggioramento sui settori tirrenici con nubi e deboli rovesci. Sulla Sardegna alte velature con nuvolosità in intensificazione durante la giornata associata a rovesci temporaleschi più frequenti nel pomeriggio sui settori meridionali dell’isola.

Al Sud e Sicilia, incremento di alte velature nel corso della giornata ad iniziare dalla Sicilia in rapida estensione alle rimanenti regioni; nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme a ridosso delle zone appenniniche con deboli rovesci in generale attenuazione serale tranne residui fenomeni su Molise e bassa Calabria.

Temperature minime in aumento anche se lieve su tutto il Paese; massime in diminuzione al Centro/Sud peninsulare, Sardegna occidentale e costiera romagnola, in aumento al Nord/Ovest, Alpi e Prealpi, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali, con rinforzi in occasione dei temporali.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi mare e Canale di Sardegna e Tirreno meridionale Ovest; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

Il bollettino per domani 10 giugno 2023

Al Nord, nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione dal tardo pomeriggio, con in serata cielo sereno o poco nuvoloso.

Al Centro e Sardegna, nubi cumuliformi sparse anche sulle regioni centrali, con rovesci o temporali, in generale debole o al più moderati, in attenuazione dalla sera.

Al Sud e Sicilia, addensamenti cumuliformi sparse anche sulle regioni meridionali, con rovesci o temporali sparsi, tendenti a divenire diffusi dalla sera sulla Puglia.

