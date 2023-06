Previsioni Meteo, oggi e domani il picco dell’ondata di caldo. Nel weekend temperature in picchiata

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo in queste ore il picco dell’ondata di caldo che si sta verificando proprio in concomitanza con il Solstizio d’Estate. Come ampiamente previsto nelle nostre previsioni meteo dei giorni scorsi, non si stanno registrando temperature esagerate ad eccezione della Sardegna, dove oggi Alghero ha raggiunto i +39°C. Nel resto del Paese abbiamo +36°C a Ferrara, +35°C a Firenze, +34°C a Roma, Perugia e Bolzano, valori certamente elevati ma tipici dell’estate senza alcun tipo di eccesso.

Questo tipo di caldo continuerà anche giovedì 22 giugno, ma poi avrà le ore contate. Già venerdì 23 al Nord la situazione cambierà e il caldo persisterà esclusivamente al Centro/Sud: sarà invece un venerdì di forte maltempo al Nord e oltre i confini, in Svizzera e Austria, con temporali violentissimi. Nel weekend, le temperature crolleranno anche al Centro/Sud, gradualmente, tornando ben al di sotto rispetto alle medie del periodo. Il crollo termico si verificherà dapprima al Centro sabato e poi anche al Sud domenica, in modo particolare nelle Regioni adriatiche e joniche (vedi mappa a corredo dell’articolo). In questo caso il maltempo sarà più soft, ma non mancheranno forti temporali sparsi per i contrasti termici particolarmente accesi.

