Previsioni Meteo Piemonte: forti temporali tra oggi e domani, da domenica piogge diffuse in pianura

“La nostra regione si trova al confine tra una debole rimonta di un anticiclone centrato sul nord Africa e due aree di bassa pressione collocate sull’Europa occidentale e orientale. Tra la giornata di oggi e domani l’ingresso di aria più fredda in quota mantiene un’elevata instabilità sul nord Italia accompagnata da fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. Per il pomeriggio odierno tali fenomeni saranno diffusi sul Piemonte settentrionale mentre domani sono attesi limitati ai rilievi con punte molto forti sul Piemonte sudoccidentale. Da domenica l’ulteriore avvicinamento della depressione centrata sui Balcani causerà un rinforzo della ventilazione orientale nei bassi strati con precipitazioni diffuse sulle pianure. Tale condizione si protrarrà per la giornata di lunedì“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

“Instabilità diffusa oggi. Domani temporali deboli o moderati diffusi su tutti i settori alpini in possibile sconfinamento sulle pianure; fenomeni forti o molto forti sono attesi sul settore sudoccidentale. Dopo una fase più asciutta nella notte, si prevede una nuova ripresa dei fenomeni per la giornata di domenica. Possibili locali grandinate e forti raffiche di vento in occasione dei fenomeni più intensi,” si legge nel bollettino di vigilanza emesso questa mattina da Arpa regionale.

Domani cielo nuvoloso al mattino, con nubi in attenuazione nel pomeriggio fino a irregolarmente nuvoloso a ovest e soleggiato a est. Cumuli persistenti sui rilievi. Spiccata instabilità a ridosso dei rilievi alpini con temporali più probabili a nord al mattino e sul Piemonte sudoccidentale dal pomeriggio. Dalle ore centrali i fenomeni sono attesi in intensificazione, con valori generalmente moderati e picchi forti o molto forti sul Cuneese e possibile interessamento delle pianure adiacenti. Fenomeni più isolati o assenti sul Piemonte orientale. Zero termico in lieve aumento fino a 3700 m e nuovo calo fino ai 3600 m la sera. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti deboli a tutte le quote, al mattino da nordovest sulle Alpi e da sudovest sull’Appennino in progressiva rotazione da nord-nordest sui rilievi nel corso del pomeriggio; dai quadranti meridionali su Astigiano e Alessandrino, variabili altrove.

