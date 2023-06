Previsioni Meteo Piemonte: oggi pomeriggio attesi rovesci e temporali

MeteoWeb

“Un minimo depressionario sull’Europa centro-orientale convoglia sul Piemonte flussi umidi instabili che determinano rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio odierno. Domani l’espansione di un promontorio sull’Europa occidentale garantirà una graduale risalita dei valori di pressione, sebbene infiltrazioni di aria fresca in quota potranno determinare fenomeni di instabilità sui rilievi alpini in possibile espansione alle pianure adiacenti. Condizioni più stabili, con cielo soleggiato e rovesci limitati ai rilievi alpini, sono attese per venerdì e sabato“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: