Previsioni Meteo Piemonte: da domenica temporali in estensione dai rilievi verso Est

“La rimonta di un campo di alta pressione dall’Europa sudoccidentale verso la Francia ed il nordovest italiano assicura condizioni di tempo in gran parte stabile e soleggiato sulla nostra regione per il pomeriggio odierno e fino alla prima parte della giornata di domenica, con al più isolati fenomeni di instabilità ad evoluzione diurna limitati all’interno delle vallate alpine. Dal pomeriggio di domenica flussi umidi dai quadranti meridionali determinano una maggior instabilità su zone montane e pedemontane alpine, con rovesci e temporali moderati in possibile estensione alle zone di pianura e collina lungo l’asta e a nord del Po. Analoga evoluzione attesa per la giornata di lunedì, con rovesci e temporali dal pomeriggio a ridosso delle vallate alpine in successiva possibile estensione verso est“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani soleggiato con velature in transito in giornata; locali cumuli pomeridiani sui settori alpini. Isolati e deboli rovesci pomeridiani sui settori alpini occidentali e sudoccidentali. Zero termico in ulteriore aumento fino ai 3700-3800 m a est e 3900-4000 m ad ovest. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Venti deboli o localmente moderati nordoccidentali sulle Alpi e da nord, in rotazione da sud al pomeriggio, sull’Appennino; deboli variabili in pianura; residui rinforzi per foehn in valle Ossola al primo mattino.