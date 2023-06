Previsioni Meteo Piemonte: forti temporali in arrivo, possibile peggioramento giovedì pomeriggio

MeteoWeb

“Un promontorio di alta pressione interessa l’intero bacino del Mediterraneo, tuttavia deboli infiltrazioni di aria più fresca in quota per il pomeriggio odierno determinano ancora locali fenomeni di instabilità sulla nostra regione, con rovesci al più moderati a ridosso dei settori alpini. Per la giornata di domani sono attese condizioni generalmente più stabili con temperature in generale aumento e massime prossime ai 35°C sulle pianure orientali. Giovedì ancora stabile nella prima parte della giornata, con temperature massime in ulteriore lieve aumento; un peggioramento è atteso nel corso del pomeriggio a partire dai settori alpini, con rovesci e temporali localmente forti, in successivo transito sulle pianure adiacenti. Migliora dalla tarda serata grazie all’attivazione di venti di foehn a partire dalle vallate occidentali. Venti sostenuti sulle cime alpine e sul settore sudorientale dal pomeriggio odierno” queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo poco o parzialmente nuvoloso per transito di velature. Locali addensamenti cumuliformi al pomeriggio a ridosso della fascia pedemontana alpina. Attesi isolati brevi rovesci pomeridiani all’interno delle vallate alpine. Zero termico in aumento sui 4400-4500 metri. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti moderati o forti da sudovest sulle Alpi, moderati meridionali sul settore sudorientale, deboli variabili altrove.