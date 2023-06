Previsioni Meteo Piemonte: peggioramento domani pomeriggio, temporali fino a venerdì mattina

MeteoWeb

“Un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale è esteso dal Mediterraneo all’Europa centrale e garantisce condizioni generalmente stabili per il pomeriggio odierno e la prima parte della giornata di domani, con temperature in aumento e punte massime prossime ai 34-35°C sulle pianure sudorientali. Un peggioramento è atteso nel corso del pomeriggio di domani a partire dai settori alpini, con rovesci e temporali sparsi localmente forti, che andranno ad interessare le zone di pianura e collina a nord del Po fino al primo mattino di venerdì. Un miglioramento è atteso nel corso della mattinata di venerdì con schiarite via via più ampie, favorite anche dall’attivazione di venti di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali, in estensione dal pomeriggio alle pianure orientali. Sabato bel tempo“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani poco o parzialmente nuvoloso al mattino per transito di velature con progressivo aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio sui rilievi tra Alpi Marittime e Lepontine e sulle zone di pianura e collina a nord del Po. Dal pomeriggio rovesci e temporali moderati o localmente forti a partire dai settori alpini in successivo transito su zone di pianura e collina a nord del Po. Zero termico in diminuzione fino a 4000-4100 metri a Sud e 3800-3900 metri a Nord. Temperature in aumento. Venti moderati o forti da sudovest sulle Alpi, moderati meridionali sul settore sudorientale, deboli variabili altrove.