Previsioni Meteo Piemonte: domani prima fase instabile, da giovedì nuovo peggioramento

“L’anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale garantisce tempo stabile e soleggiato sul Piemonte, con caldo in moderato aumento oggi e domani. Nel corso di martedì la graduale discesa di una bassa pressione, dal Baltico e dalla Polonia verso le coste balcaniche, porterà un parziale progressivo aumento dell’instabilità sulla nostra regione fino a mercoledì, con rovesci perlopiù su zone montane e pedemontane. A partire da giovedì sarà invece sarà una saccatura atlantica ad avvicinarsi gradualmente all’arco alpino occidentale, portando un peggioramento del tempo più significativo, con un calo delle temperature più sensibile“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo parzialmente nuvoloso o velato, con maggiori temporanee schiarite nelle ore centrali; cumuli più consistenti a ridosso delle Alpi, in estensione alle pianure in serata. Deboli rovesci sparsi a ridosso delle Alpi dal pomeriggio, in possibile locale sconfinamento sulle colline di Torinese-Astigiano e, ancor meno probabilmente, sulle pianure a nord del Po in serata. Zero termico in graduale calo fino ai 4000-4100 m a nordest, sostanzialmente stazionario di giorno sui 4300-4400 m a sudovest, dove cala a 4200 m nella notte successiva. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli o moderati, da ovest-nordovest sulle Alpi e meridionali sull’Appennino; deboli da est-nordest in pianura, con temporanea rotazione da sud, e parziale intensificazione, su Astigiano-Alessandrino al pomeriggio.

