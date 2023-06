Previsioni Meteo Piemonte: temporali diffusi e crollo delle temperature tra domani e venerdì

MeteoWeb

“La temporanea espansione del promontorio interciclonico che interessa il Mediterraneo occidentale garantisce ancora per oggi tempo stabile sulle pianure piemontesi. I rilievi, in particolare quelli sudoccidentali, risentiranno invece dei flussi orientali nei bassi strati che innescheranno rovesci o temporali deboli o moderati su tali aree. Domani la saccatura atlantica procede ulteriormente verso l’Italia provocando un graduale aumento dell’instabilità e dei fenomeni temporaleschi, dapprima sul Cuneese, poi sul Piemonte settentrionale e, in misura minore, sulle pianure. Venerdì l’aria fredda associata alla depressione entrerà decisamente sul Piemonte causando temporali diffusi con valori generalmente moderati e picchi forti e un sensibile calo delle temperature. Deciso miglioramento del tempo per sabato“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani nuvoloso sui rilievi occidentali e meridionali già al mattino; altrove parzialmente nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cielo nuvoloso. Al mattino temporali moderati con picchi forti sui rilievi cuneesi e deboli rovesci sparsi sul resto dell’arco alpino. Dalle ore centrali estensione dei temporali a tutte le Alpi con fenomeni più intensi tra Biellese e Verbano e attenuazione a sud. Dal pomeriggio possibile transito di celle temporalesche sulle pianure, più probabile a nord del Po. Zero termico in deciso calo fino ai 4000 metri a Sud e 3800 metri a Nord. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti generalmente deboli; dai quadranti occidentali sulle Alpi; da nord al mattino in rotazione da sud da metà giornata sull’Appennino; da nordest altrove con rinforzi moderati sulle pianure orientali.

