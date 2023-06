Previsioni Meteo Piemonte: domani temporali diffusi e calo termico

MeteoWeb

“Un promontorio dell’anticiclone delle Azzorre garantirà tempo prevalentemente soleggiato con temperature superiori alla norma per il pomeriggio odierno, con precipitazioni limitate all’arco alpino e al Cuneese. Domani un’area di bassa pressione sull’Europa nordorientale si estenderà verso sudovest causando un leggero calo barico sul Piemonte con rovesci e temporali più diffusi e un primo calo termico. Giovedì una saccatura nordatlantica si avvicinerà all’arco alpino ed evolverà in una circolazione depressionaria chiusa sul mar Ligure nel pomeriggio di Venerdì, determinando instabilità su tutta la regione una sensibile diminuzione delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo irregolarmente nuvoloso, con ampie schiarite nelle ore centrali del giorno in pianura; addensamenti più consistenti a ridosso delle Alpi, in nuova estensione a tutta la regione in serata. Attesi rovesci e temporali sparsi in attivazione sui rilievi, tra deboli e moderati in estensione alle zone pedemontane adiacenti prima e sulla pianura Cuneese, e Torinese poi. Zero termico stazionario tra 4200 e 4400 metri. Temperature in diminuzione. Venti deboli o moderati nordoccidentali sulle Alpi e settentrionali sull’Appennino; deboli da est-nordest in pianura. Rinforzi in corrispondenza dei temporali più intensi.

