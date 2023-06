Previsioni Meteo Piemonte: rovesci e temporali nel pomeriggio

MeteoWeb

“Una vasta area depressionaria di origine polare si spinge col suo bordo più meridionale verso le regioni alpine fino al Tirreno centrale, mantenendo per il pomeriggio odierno condizioni caratterizzate da variabilità, con rovesci e temporali sparsi, in attenuazione ed esaurimento dopo il tramonto. Da domani e fino alla giornata di giovedì la nostra regione si troverà da un lato ai margini di una rimonta dell’alta pressione sul bacino occidentale del Mediterraneo e dall’altro sotto l’influsso di una circolazione depressionaria che si andrà ad isolare sull’Europa centrale e che tenderà a mantenere condizioni di tempo variabile nel corso delle giornate, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali a carattere sparso, in particolare nella giornata di mercoledì, alternati a momenti più asciutti“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani irregolarmente nuvoloso nottetempo con ampie schiarite nel corso della mattinata; da metà giornata graduale aumento della copertura nuvolosa a partire dalle zone montane per formazione di nuvolosità cumuliforme fino ad avere cielo irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni generalmente assenti nella prima parte della giornata; dal pomeriggio rovesci e locali temporali su zone montane e pedemontane, deboli o al più moderati, con possibili fenomeni isolati sulle aree collinari. Zero termico in lieve aumento sui 3300-3400 metri. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti deboli, dai quadranti settentrionali sulle Alpi, variabili altrove con locali rinforzi da sud tra Astigiano ed Alessandrino.