Previsioni Meteo Piemonte: maltempo e grandinate fino a giovedì

“Una circolazione depressionaria avente il minimo sulla Germania porterà ancora instabilità sul territorio piemontese per oggi e i prossimi due giorni; più marcata nella giornata di domani e nelle ore pomeridiane con possibilità di grandinate. Il cielo si manterrà in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso. Venerdì una rimonta dell’anticiclone africano sul Mediterraneo occidentale causerà un aumento dei valori dello zero termico ma continueranno ad essere presenti condizioni di instabilità pomeridiana“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani consistenti annuvolamenti nelle ore prima dell’alba con ampie schiarite in mattinata; nuovo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e dissolvimento nelle ore serali. Visibilità ridotta nei fondovalle alpini in serata. Al primo mattino rovesci e temporali sparsi, deboli o moderati, su tutta la regione; temporanea attenuazione in mattinata principalmente sulle pianure e successiva nuova ripresa dei fenomeni nel pomeriggio localmente più intensi. Esaurimento delle precipitazioni nella notte. Zero termico in lieve aumento dalle ore centrali della giornata sui 3400-3500 metri. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti deboli localmente moderati da ovest – nordovest sulle Alpi; calmi sugli altri settori.