Previsioni Meteo Piemonte: domani attenzione a forti temporali e locali grandinate

“Il nord Italia si trova nel mezzo fra una vasta area di bassa pressione sull’Europa settentrionale, alimentata da un minimo al largo della penisola Iberica e l’alta pressione di origine africana, con al suo interno aria calda e umida, che tenta di risalire sul Mediterraneo. Questa situazione porta ancora generali condizioni di instabilità pomeridiana sulla regione per oggi e per i prossimi giorni, ma più marcate domani, quando i flussi ruoteranno da sudovest, andando ad interessare maggiormente i settori sudoccidentali con temporali anche di forte intensità, locali grandinate e raffiche di vento“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo generalmente nuvoloso. Rovesci e locali temporali sparsi già dal mattino, deboli localmente moderati, più probabili sui settori sudoccidentali; generale intensificazione ed estensione dei fenomeni a tutta la regione nel pomeriggio, di intensità forte o molto forte su Cuneese e basso Torinese. Fenomeni meno probabili e più isolati su Astigiano e Alessandrino. Attenuazione in serata. Zero termico stazionario sui 3600 metri. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti generalmente deboli, da sudovest sulle Alpi, da sud su Astigiano ed Alessandrino con rinforzi, variabile altrove.