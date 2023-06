Previsioni Meteo Sardegna: punte di +38°C e maestrale, scatta l’allerta incendi

MeteoWeb

Nei prossimi giorni in Sardegna è previsto tempo soleggiato e stabilità, con caldo senza eccessi. Secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu “avremo temperature sino a 28-33°C, con punte sino a 34-36°Cnelle zone zone interne. Domani arriveranno sino a 37-38°C nel medio e basso Campidano a causa del vento di maestrale che porterà l’aria calda dell’Oristanese. Quasi tutta la settimana il vento da Nord/Ovest resterà su livelli moderati sino a giovedì, quando saranno deboli. Il maestrale rinforzerà sabato, sino a forte lungo le Bocche di Bonifacio“.

Propri a causa delle temperature e dei venti, la protezione civile regionale, con un nuovo bollettino, ha previsto un livello “medio” relativamente al pericolo incendi, per la giornata di oggi.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: