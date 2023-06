Previsioni Meteo, scenario clamoroso per la prossima settimana: 6 giorni consecutivi di piogge alluvionali sull’Italia

MeteoWeb

Continua la grande anomalia di questa fase della stagione caratterizzata sull’Italia da piogge abbondanti e quotidiane: l’instabilità si è leggermente affievolita in termini generali negli ultimi due giorni, ma insistono forti temporali localizzati in varie zone nel Paese. Il maltempo è diffuso a macchia di leopardo e concentrato in modo particolare nelle zone interne e nelle ore pomeridiane. Nei prossimi giorni, però, avremo una forte recrudescenza del maltempo a partire dal weekend, con fenomeni piovosi e temporaleschi più diffusi e generalizzati sia come aree geografiche coinvolte che come durata non più limitata alle ore centrali delle giornate.

La situazione, però, si fa preoccupante per la prossima settimana. Tutti gli ultimi aggiornamenti dei modelli, infatti, prospettano una nuova forte ondata di maltempo tra 13 e 18 giugno con piogge alluvionali per sei giorni consecutivi in tutt’Italia, dapprima al Centro/Nord e poi – nella seconda parte della settimana e nel weekend di 17 e 18 giugno – anche al Sud. L’Emilia Romagna è purtroppo ancora una volta tra le aree a più alto rischio: tra 15 e 16 giugno c’è il rischio di una nuova grande alluvione nelle aree già colpite dai due disastri di maggio.

L’ultima mappa con le previsioni delle precipitazioni dei prossimi dieci giorni del modello statunitense Gfs è davvero impressionante ed evidenzia l’entità del maltempo previsto per la prossima settimana nel nostro Paese:

Oltre al maltempo, anche le temperature diminuiranno sensibilmente – pur non avendo mai raggiunto valori elevati in questi giorni – tanto che è ormai quasi scontato che anche giugno, dopo aprile e maggio, sarà il terzo mese consecutivo che si concluderà con anomalie termiche negative sull’Italia. Per risalire ad un’anomalia così importante e significativa dobbiamo tornare indietro di nove anni all’estate 2014, una delle più fresche degli ultimi decenni, con importanti anomalie termiche negative da maggio ad agosto per quattro mesi consecutivi.

La causa di questa grande anomalia è la persistenza di un grande anticiclone sul nord Europa, tra le isole Britanniche e la penisola Scandinava. Una situazione di blocco che continua a determinare anomalie fredde e piovose in tutta l’area Mediterranea e che, secondo gli aggiornamenti a lungo termine e stagionali, si prolungherà non solo a Giugno ma anche a Luglio, almeno nella prima parte del mese. Alla faccia di chi già blaterava i soliti catastrofismi meteorologici sull’estate “calda e torrida senza precedenti“. Le solite fandonie di ogni anno all’insegna dell’anti scienza.

