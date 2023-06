Previsioni Meteo Toscana: rovesci e temporali sparsi anche nel Ponte del 2 giugno

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi poco o parzialmente nuvoloso in mattinata per transito di velature e locali foschie nelle prime ore nei fondivalle. Addensamenti cumuliformi pomeridiani nelle zone interne con rovesci e temporali sparsi.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in lieve aumento.

Domani poco nuvoloso in mattinata. Tendenza ad aumento della nuvolosità cumuliforme nelle zone interne nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.

Sabato 3 sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi pomeridiani nell’interno associati a rovesci o temporali sparsi.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.

Domenica 4 nuvoloso con possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Venti: meridionali deboli.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo le massime.