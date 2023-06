Previsioni Meteo Toscana: forti temporali e temperature in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvolosità irregolare a tratti intensa associata a rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, più frequenti e diffusi tra fine mattinata e pomeriggio.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in lieve calo.

Domani poco nuvoloso o velato con nubi basse mattutine nelle vallate e addensamenti pomeridiani sui rilievi, in particolare quelli appenninici fiorentini e aretini. Non si escludono isolati rovesci pomeridiani. Deciso rasserenamento in serata.

Venti: deboli o moderati settentrionali Maestrale sulla costa, Grecale sulle zone interne.

Mari: poco mossi, localmente mossi i bacini centro-meridionali a largo.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Venerdì 16 sereno o poco nuvoloso in mattinata, addensamenti cumuliformi nel pomeriggio con possibilità di isolati e brevi rovesci temporaleschi sui rilievi.

Venti: deboli-moderati settentrionali.

Mari: localmente mossi a largo.

Temperature: minime in calo, massime in ulteriore lieve aumento (28-30 °C in pianura).

Sabato 17 sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi, associati a isolati rovesci temporaleschi in Appennino.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in ulteriore lieve aumento.