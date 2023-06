Previsioni Meteo Toscana: torna la pioggia, massime in sensibile calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso per transito di velature. Modesto aumento della nuvolosità in serata.

Venti: deboli meridionali con rinforzi nel pomeriggio sulla costa.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento con punte fino a 36-38 gradi.

Domani poco o parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti al mattino sulle zone di nord ovest, ove non si escludono deboli precipitazioni o pioviggini, in particolare a ridosso delle Apuane e dell’Appennino massese e lucchese; nel pomeriggio transito di velature e locali addensamenti cumuliformi sulle zone interne associati ad occasionali temporali più probabili sull’Appennino settentrionale e sul monte Amiata.

Venti: deboli o moderati inizialmente occidentali tendenti gradualmente a disporsi dai quadranti settentrionali.

Mari: mossi a nord dell’Elba, poco mossi a sud.

Temperature: massime in sensibile calo con punte non superiori a 30-31 gradi.

Sabato 24 sereno o poco nuvoloso salvo isolati fenomeni temporaleschi in nottata sulle zone orientali.

Venti: nord-orientali da deboli a moderati. Prevalente componente nord occidentale sul litorale e in Arcipelago.

Mari: poco mossi i settori settentrionali, localmente mossi gli altri.

Temperature: massime generalmente stazionarie sulle zone interne, in aumento su quelle costiere.

Domenica 25 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli a regime di brezza con occasionali rinforzi al pomeriggio sulle zone costiere.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime leggero aumento sulle zone interne con punte di 32-33 gradi.

Lunedì 26 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento con punte fino a 35 gradi.