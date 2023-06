Previsioni Meteo Toscana: rovesci e temporali nelle ore centrali

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso con velature in transito e addensamenti cumuliformi in Appennino nel pomeriggio, quando non si escludono isolati e brevi rovesci.

Venti: deboli occidentali, in rotazione a sud, sud-est in serata sulla costa meridionale.

Mari: poco mossi o localmente mossi a largo in serata a sud dell’Elba.

Temperature: minime in lieve aumento nell’interno, massime stazionarie o in lieve calo sulla costa. Punte di 34-35 °C in pianura.

Domani variabile con possibilità di locali rovesci o brevi temporali nelle ore centrali della giornata.

Venti: deboli o temporaneamente moderati inizialmente dai quadranti meridionali in rotazione da nord nord est.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: massime in diminuzione.

Giovedì 29 sereno o poco nuvoloso con moderato aumento della copertura nel pomeriggio nelle zone interne e possibilità di locali rovesci temporaleschi attorno al M. Amiata e rilievi di nord ovest.

Venti: fino a moderati di Maestrale nel pomeriggio lungo la costa, deboli orientali nelle zone interne.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo e massime in aumento fino a 33-34°C nelle pianure interne.

Venerdì 30 probabile peggioramento con transito di rovesci e temporali, più probabili e frequenti dal pomeriggio.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in sensibile calo.