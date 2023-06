Previsioni Meteo Toscana: venerdì nuova perturbazione, rovesci e temporali in arrivo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi in mattinata poco nuvoloso, dal pomeriggio variabile con possibilità di locali rovesci o brevi temporali più probabili in Appennino, sulle Colline Metallifere e intorno all’Amiata.

Venti: deboli o temporaneamente moderati inizialmente dai quadranti meridionali in rotazione da nord nord est.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: massime in diminuzione sulle zone interessate dai temporali.

Domani sereno o poco nuvoloso con moderato aumento della nuvolosità nel pomeriggio nelle zone interne e possibilità di locali rovesci temporaleschi attorno al M. Amiata e rilievi di nord ovest.

Venti: fino a moderati di Maestrale nel pomeriggio lungo la costa, deboli orientali nelle zone interne.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo e massime in aumento fino a 33-34°C nelle pianure interne.

Venerdì 30 transito di una perturbazione accompagnata rovesci e temporali più probabili e frequenti dal pomeriggio.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in sensibile calo.

Sabato 1° luglio molto nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci e temporali sparsi, graduale miglioramento dal pomeriggio a partire dalla costa con residui rovesci nelle zone più interne.

Venti: venti deboli o moderati occidentali con locali rinforzi sulla costa settentrionale.

Mari: mossi a nord di Capraia, poco mossi altrove.

Temperature: in calo, con massime di 2-3 gradi inferiori alla media.