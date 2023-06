Previsioni Meteo Toscana: oggi rovesci e temporali “di forte intensità”

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvolosità variabile con rovesci e temporali, a carattere intermittente, ma anche di forte intensità, più probabili e frequenti in mattinata sulle zone centro-settentrionali e dal pomeriggio e in serata anche su quelle meridionali.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: mossi, localmente molto mossi al largo.

Temperature: massime in sensibile calo.

Domani in nottata e nelle prime ore della mattina nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi sulle zone occidentali della regione. Poi tendenza a schiarite, seguite però da un nuovo aumento della nuvolosità cumuliforme sulle zone interne con rovesci e brevi temporali sparsi nel pomeriggio.

Venti: venti deboli o moderati occidentali con locali rinforzi sulla costa settentrionale.

Mari: mossi.

Temperature: in calo le minime, massime intorno a 27-29 gradi in pianura (3-4 gradi inferiori alla media).

Domenica 2 luglio sereno o poco nuvoloso con possibili locali e brevi rovesci temporaleschi pomeridiani sulle zone interne, in particolare Appennino. Durante la notte e le prime ore della mattina possibili locali banchi di nebbia nelle vallate interne.

Venti: deboli occidentali.

Mari: mossi i bacini settentrionali, poco mossi gli altri.

Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime e fino a 29-31 gradi nelle zone più calde.

Lunedì 3 sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio possibili isolati brevi rovesci temporaleschi nell’interno.

Venti: deboli occidentali con locali rinforzi.

Mari: mossi a nord di Capraia, poco mossi altrove.

Temperature: pressoché stazionarie o in lieve aumento.