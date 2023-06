Previsioni Meteo Toscana: bel tempo e clima mite

MeteoWeb

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma in Toscana. Domani, domenica 25 giugno, cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli in prevalenza da nord est. Moderati da nord ovest nel pomeriggio su costa e Arcipelago. Mari: in prevalenza poco mossi; temporaneamente mossi dal pomeriggio a sud di Piombino. Temperature: minime in lieve calo, massime in leggero aumento sulle zone interne con punte di 32-33 gradi. Dopodomani, lunedì 26 giugno, cielo Sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: minime in lieve calo; massime in aumento nelle zone interne con punte fino a 34-36 gradi, in lieve calo lungo la costa.

La tendenza meteo per i giorni successivi. Martedì 27: sereno o velato nel pomeriggio. Venti: deboli di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: minime in aumento nell’interno, massime pressoché stazionarie. Mercoledì 28: variabile con possibilità di locali rovesci o brevi temporali nelle ore centrali della giornata. Venti: deboli da nord-est. Mari: mosso a sud dell’Elba, poco mosso a nord. Temperature: minime stazionarie, massime in sensibile calo.