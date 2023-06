Previsioni Meteo Trentino: stasera possibili temporali anche sulle valli

MeteoWeb

“Oggi molto soleggiato al mattino; dal pomeriggio, soprattutto in montagna, annuvolamenti cumuliformi localmente associati a rovesci e temporali che in serata non si esclude possano interessare anche le valli più ampie. Lunedì schiarite alternate ad annuvolamenti associati a precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Martedì, mercoledì e giovedì nuvolosità variabile e, soprattutto al pomeriggio sera, probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale; temperature massime inferiori alla media“: è quanto riporta il consueto bollettino di MeteoTrentino.

Domani, in particolare, previste schiarite alternate ad annuvolamenti associati a precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime stazionarie o in aumento, massime in lieve calo. Venti deboli o moderati settentrionali in quota, deboli o moderati variabili in valle.