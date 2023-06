Previsioni Meteo Trentino: venerdì rovesci e temporali sparsi

MeteoWeb

“Oggi nuvolosità irregolare a tratti fitta con addensamenti in montagna, in graduale dissolvimento. Giovedì soleggiato. Venerdì da nuvoloso a molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi. Sabato inizialmente ancora nuvoloso con alcune precipitazioni sparse, poi parzialmente soleggiato e moderatamente instabile. Domenica e lunedì nuvolosità irregolare con prevalenza di tratti soleggiati; possibili alcuni rovesci sparsi specie in montagna nelle ore pomeridiane“: è quanto riporta il consueto bollettino di MeteoTrentino.

Domani molto soleggiato con cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso; tuttavia non del tutto escluso qualche isolato rovescio pomeridiano in montagna. Temperature minime in flessione, massime stazionarie o in lieve aumento. Venti perlopiù deboli o moderati a regime di brezza.

Venerdì perlopiù soleggiato al mattino con probabili rovesci e temporali sparsi al pomeriggio, sera e notte.

Sabato inizialmente ancora nuvoloso con probabili precipitazioni sparse, poi miglioramento, parzialmente soleggiato e moderatamente instabile.

Domenica nuvolosità irregolare con possibili rovesci e temporali sparsi.

