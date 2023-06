Previsioni Meteo, ultime ore di fresco e instabilità: la prossima settimana arriva il grande caldo

MeteoWeb

Ultimi giorni di fresco e ultime ore di instabilità sull’Italia: la prossima settimana arriverà il primo vero caldo della stagione, con la prima ondata di calore di matrice Sub-Tropicale. L’avvezione calda inizierà martedì 20 giugno, proprio alla vigilia del Solstizio d’Estate, e secondo gli ultimi aggiornamenti dovrebbe durare circa quattro giorni, fino a venerdì 23 (compreso), prima di una nuova rottura perturbata nel weekend 24-25 giugno quando le temperature dovrebbero nuovamente crollare.

In termini di intensità, sarà un’ondata di caldo intensa ma non esagerata. Soltanto in Sardegna avremo temperature superiori ai +36/+37°C, nel resto del Paese sono possibili picchi di +35°C dall’Emilia Romagna alla Sicilia quindi caldo estivo sì ma senza particolari esagerazioni. Dopo un lungo periodo di fresco anomalo e abbondanti precipitazioni, semplicemente arriverà – finalmente – uno sprazzo d’estate.