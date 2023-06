Previsioni Meteo VdA: rovesci diffusi tra giovedì e venerdì

MeteoWeb

Domani “l’area di alta pressione si indebolisce e permette il passaggio tra la sera di giovedì e venerdì di una veloce perturbazione sulla nostra regione con rovesci diffusi. Da sabato nuovamente correnti nordoccidentali sulla regione alpina con tempo generalmente stabile“: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Oggi prevalentemente soleggiato con qualche debole velatura e attività cumuliforme pomeridiana, soprattutto in bassa valle, associata al debole rischio di qualche isolato rovescio.

Venti a 3000 m moderati da NW, in attenuazione fino a deboli variabili la sera; nelle valli brezze da E-SE, moderate e a tratti forti dal pomeriggio, al mattino nelle valli occidentali deboli dai quadranti W.

Temperature in lieve calo.

Zero termico da 3800 m a 4300 m

Temperature a 1500 m 13 » 22°C; a 3000 m 4 » 9°C.

