Previsioni Meteo VdA: instabilità in aumento, forti temporali oggi pomeriggio

Oggi “il progressivo avvicinamento al settore occidentale delle Alpi di una depressione atlantica determina un aumento dell’instabilità nel pomeriggio con rovesci diffusi anche a carattere temporalesco sulla nostra regione. Venerdì il transito della depressione atlantica sulla nostra regione continua a mantenere il tempo instabile. Da sabato nuovamente correnti nordoccidentali sulla regione alpina con tempo generalmente stabile sulla Valle d’Aosta“: è quanto riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Oggi nuvoloso con ulteriore aumento della nuvolosità associato a rovesci dalla seconda parte della giornata, anche di moderata intensità e localmente temporaleschi, in attenuazione da fine serata.

Venti a 3000 metri deboli da Ovest-Sudovest. Nelle valli da Est-Sudest, moderati nel pomeriggio, a tratti forti nella valle centrale.

Temperature in montagna in calo, nelle valli minime stazionarie od in lieve calo, massime in calo.

Zero termico in calo da 4300 fin verso 3800 metri.

Temperature a 1500 metri da 13 a 18 gradi; a 3000 metri da 4 a 8 gradi.

