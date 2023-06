Previsioni Meteo Veneto: temporali e temperature in calo da venerdì sera

MeteoWeb

“Fino a gran parte di giovedì prevale un robusto promontorio anticiclonico, che si rafforza da sud, seguito a fine periodo da una moderata saccatura in arrivo da ovest; per il Veneto ne conseguono nella prima fase temperature in aumento e ampi spazi di sereno, alternati a un po’ di nubi specie sulle zone montane, ove è possibile qualche locale pioggia più che altro lunedì pomeriggio; da venerdì sera maggior variabilità con alcuni rovesci e temporali possibili localmente anche in pianura, temperature a quel punto in diminuzione“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sulle zone pianeggianti cielo in prevalenza poco nuvoloso, con spazi di sereno e modesti addensamenti; sulle zone montane variabilità con spazi di sereno alternati a nuvolosità irregolare, più presente durante le ore centrali, associata ad una probabilità ben maggiore di qualche precipitazione a prevalente carattere di rovescio o temporale; non si esclude qualche occasionale fenomeno intenso sulle zone montane; temperature in contenuto aumento rispetto a domenica.

Domani in pianura cielo prevalentemente poco nuvoloso, con spazi di sereno e modesti addensamenti; in montagna cielo nel complesso irregolarmente nuvoloso, ma con schiarite anche ampie.

Precipitazioni: Non si escludono locali fenomeni nelle ore pomeridiane sulle zone montane, in particolare sulle Dolomiti, modesti salvo occasionali rovesci o temporali.

Temperature: Al più localmente stazionarie le minime, per il resto in aumento.

Venti: In quota sud-occidentali, sulle Dolomiti da moderati a tesi e sulle Prealpi da tesi a forti; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, a parte temporanei moderati rinforzi specie nel pomeriggio per brezze nelle valli e lungo la costa.

Mare: Quasi calmo.

Mercoledì 21 cielo perlopiù da sereno a poco nuvoloso, salvo locali modesti addensamenti nel pomeriggio sui rilievi.

Precipitazioni: Non si esclude qualche locale fenomeno nelle ore pomeridiane, più che altro sulle Dolomiti, modesto salvo occasionali rovesci o temporali.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni sulle zone pianeggianti e in aumento su quelle montane, massime in generale aumento.

Venti: In quota sud-occidentali, sulle Dolomiti da tesi a moderati e sulle Prealpi da forti a tesi; altrove in genere deboli con direzione variabile, salvo brevi fasi di locale moderato rinforzo.

Mare: Quasi calmo.

Giovedì 22 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma con qualche addensamento dapprima per nubi alte, poi per alcuni cumuli più presenti sulle zone montane e pedemontane; tornerà la probabilità di rovesci o temporali, locali e modesti di pomeriggio sulle zone montane, sparsi nelle ultime ore anche sulla pianura nord-occidentale; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui specie per le minime prevarranno gli aumenti.

Venerdì 23 un po’ di variabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi più frequenti in montagna; probabili alcuni rovesci o temporali; le temperature sulla bassa pianura subiranno contenute variazioni di carattere locale, altrove prevarrà una diminuzione specie riguardo ai valori massimi.