Previsioni Meteo Veneto: venerdì possibili temporali con calo termico

“Fino a giovedì prevale un robusto promontorio anticiclonico che si alimenta da sud, seguito venerdì da una moderata saccatura da ovest e sabato da una ripresa della pressione; per il Veneto ne conseguono nella prima fase temperature in aumento su valori oltre la norma e prevalenza degli spazi di sereno, venerdì variabilità associata a maggiori addensamenti nuvolosi e alcuni temporali con calo termico più sensibile in montagna, sabato rasserenamenti“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi prevale un cielo poco nuvoloso, con significativi spazi di sereno e qualche maggiore addensamento nelle ore pomeridiane in montagna, ove non si escludono precipitazioni locali e perlopiù modeste in particolare sulle Dolomiti; temperature in aumento rispetto a lunedì; rinforzi di Libeccio in quota.

Domani cielo generalmente da sereno a poco nuvoloso, salvo locali modesti addensamenti in particolare nel pomeriggio sui rilievi.

Precipitazioni: Non si escludono locali temporali con un po’ di pioggia nelle ore pomeridiane in montagna, più che altro sulle Dolomiti.

Temperature: Per le minime prevarranno variazioni poco significative sulle zone pianeggianti e aumenti su quelle montane, massime in generale aumento.

Venti: In quota sud-occidentali, sulle Dolomiti da tesi a moderati e sulle Prealpi da forti a tesi; altrove direzione variabile e intensità in prevalenza debole, ma a tratti con locali moderati rinforzi.

Mare: Quasi calmo.

Giovedì 22 cielo in prevalenza da sereno a poco nuvoloso, salvo qualche addensamento più probabile a partire dal pomeriggio sulle zone montane e localmente su quelle pedemontane.

Precipitazioni: Per gran parte della giornata assenti, salvo occasionali piogge nelle ore pomeridiane sulle Dolomiti; nelle ultime ore, a nord-ovest e più che altro sulle zone montane, possibile inizio di piogge sparse a prevalente carattere temporalesco.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui specie per le minime prevarranno gli aumenti.

Venti: In quota, perlopiù tesi da sud-ovest; altrove in prevalenza direzione variabile e intensità debole, ma a tratti con moderati rinforzi pomeridiani dai quadranti orientali in pianura a partire dalla costa, nonchè nelle ultime ore probabili moderati rinforzi dai quadranti settentrionali sulla zona del Garda.

Mare: Quasi calmo.

Venerdì 23 un po’ di variabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi più frequenti in montagna; probabili alcuni rovesci o temporali, dapprima soprattutto sulle zone montane e pedemontane, poi anche altrove; le temperature minime sulle zone pianeggianti subiranno contenute variazioni di carattere locale, su quelle montane diminuiranno; le temperature massime sulla bassa pianura varieranno poco e altrove caleranno, più sensibilmente in montagna.

Sabato 24 cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei modesti addensamenti sulle zone montane; temperature un po’ in calo, specie riguardo alle minime sull’entroterra.