Previsioni Meteo Veneto: tempo variabile e instabile fino a venerdì

“Una circolazione ciclonica continuerà ad influenzare le condizioni meteorologiche, rendendo il tempo variabile e a tratti instabile fino a venerdì. Dopo l’estesa nuvolosità della giornata di lunedì, i giorni a seguire saranno caratterizzati da nuvolosità più irregolare con schiarite anche ampie, specie sulla costa. Saranno probabili precipitazioni durante le ore centrali, in particolare sulle zone interne della pianura e sulle zone montane, a carattere locale sulla costa o del tutto assenti. Le temperature massime, dopo il calo di lunedì, saranno in ripresa“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi fino a parte del pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso, in seguito possibili schiarite. Precipitazioni inizialmente sparse e intermittenti, poi a carattere più locale fino ad esaurirsi su gran parte della regione entro sera. Saranno possibili locali rovescio/occasionali temporali. Temperature massime in marcata diminuzione. Venti nord-orientali, deboli in quota, deboli/moderati in pianura.

Domani ampie schiarite si alterneranno a nubi irregolari, più frequenti al pomeriggio su zone montane, pedemontane e interne della pianura. Sulla costa irregolarmente nuvoloso al mattino poi sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Fino a parte della mattinata generalmente assenti, salvo sui settori nord-orientali dove saranno probabili locali precipitazioni già dalle prime ore; in seguito probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) in montagna per rovesci o temporali sparsi; in pianura la probabilità di precipitazioni sarà medio-bassa (25-50%) in particolare sulle zone nord-orientali, minore altrove, si tratterà di fenomeni intermittenti anche a carattere di rovescio o temporale. Esaurimento delle precipitazioni in serata.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, in diminuzione sulle zone montane; massime in ripresa.

Venti: In quota deboli dai quadranti settentrionali. In pianura deboli, o temporaneamente moderati, variabili.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 7 sulla pianura centro-meridionale iniziali nubi irregolari seguite da ampie schiarite, via via più ampie nel corso della mattina; al pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi e localmente sulle zone interne, altrove sereno o poco nuvoloso. In montagna da sereno o poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti per buona parte della mattinata, in seguito la probabilità di locali rovesci e temporali aumenterà fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone montane e pedemontane; non si esclude qualche locale fenomeno anche sulla pianura interna nel pomeriggio; assenti sulla costa.

Temperature: Minime stazionarie o in locale aumento; massime in aumento.

Venti: Sulla costa deboli/moderati dai quadranti orientali, altrove deboli variabili. In quota deboli dai quadranti settentrionali.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 8 al mattino sereno o poco nuvoloso, poi graduale aumento della nuvolosità cumuliforme su zone montane, pedemontane e interne della pianura, dove saranno possibili locali rovesci o temporali. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento.

Venerdì 9 tempo instabile con iniziali ampi tratti soleggiati, seguiti da nubi irregolari, anche consistenti, con probabilità in graduale aumento di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature senza notevoli variazioni o in locale aumento.