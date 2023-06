Previsioni Meteo Veneto: pioggia nelle zone montane e interne di pianura

MeteoWeb

“Una circolazione ciclonica continuerà ad influenzare le condizioni meteorologiche, rendendo il tempo variabile e a tratti instabile fino a sabato. Le giornate saranno caratterizzate da nuvolosità irregolare, specie durante le ore centrali, con schiarite anche ampie, specie sulla costa. Saranno probabili precipitazioni durante le ore centrali, in particolare sulle zone interne della pianura e sulle zone montane, a carattere locale sulla costa o del tutto assenti. Le temperature massime saranno in ripresa fino a giovedì, poi stazionarie“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi ampie schiarite si alterneranno a nubi irregolari, più frequenti su zone montane, pedemontane e interne della pianura. Sulla costa cielo sereno o poco nuvoloso. Probabilità di precipitazioni in aumento fino a medio-alta (50-75%) in montagna, specie sui settori prealpini occidentali, per rovesci o temporali sparsi; in pianura la probabilità di precipitazioni sarà medio-bassa (25-50%) si tratterà di fenomeni sparsi ed intermittenti anche a carattere di rovescio o temporale. Esaurimento delle precipitazioni in serata. Temperature massime in ripresa. In quota venti deboli dai quadranti settentrionali; in pianura deboli, o temporaneamente moderati, dai quadranti orientali.

Domani su Prealpi e pianura centro-meridionale iniziali nubi irregolari seguite da ampie schiarite, via via più ampie nel corso della mattina; al pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi e localmente sulle zone interne della pianura, altrove sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti per buona parte della mattinata, in seguito la probabilità di locali rovesci e temporali aumenterà fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone montane e pedemontane; non si esclude qualche locale fenomeno anche sulla pianura interna nel pomeriggio; assenti sulla costa. Esaurimento delle precipitazioni in serata.

Temperature: Minime stazionarie, massime in aumento.

Venti: Sulla costa deboli/moderati dai quadranti orientali, altrove deboli variabili. In quota deboli dai quadranti settentrionali.

Mare: Poco mosso o quasi calmo.

Giovedì 8 tempo instabile durante le ore centrali con cielo fino a parte del mattino sereno o poco nuvoloso, poi graduale aumento della nuvolosità cumuliforme su zone montane, pedemontane e interne della pianura, dove saranno possibili locali rovesci o temporali. Sulla costa saranno possibili locali annuvolamenti cumuliformi nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: Dalla tarda mattinata aumento della probabilità di rovesci o temporali dapprima sulle zone montane, nel corso del pomeriggio anche su Pedemontana e pianura (probabilità medio-alta 50-75%); sulla costa saranno possibili locali fenomeni nel corso del pomeriggio (probabilità 25-50%). Precipitazioni in esaurimento in serata.

Temperature: Senza notevoli variazioni o in locale aumento.

Venti: In pianura al mattino in prevalenza deboli occidentali, poi dai quadranti orientali sulla costa, variabili nell’entroterra. In quota deboli al mattino occidentali poi in rotazione dai quadranti settentrionali. Probabili locali rinforzo dei venti in occasione di fenomeni temporaleschi.

Mare: Poco mosso o quasi calmo.

Venerdì 9 tempo ancora instabile con iniziali ampi tratti soleggiati, seguiti da nubi irregolari, anche consistenti specie su zone montane, pedemontane e interne della pianura, con probabilità in graduale aumento di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature senza notevoli variazioni.

Sabato 10 sulla costa al mattino nuvolosità irregolare specie sui settori meridionali dove non si esclude qualche precipitazione associata, poi sereno o poco nuvoloso; altrove nubi irregolari alternate a schiarite. Dalla tarda mattinata saranno ancora probabili locali rovesci o temporali su zone montane, pedemontane e interne della pianura; tendenza ad esaurimento dei fenomeni entro fine giornata. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni.