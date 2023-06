Previsioni Meteo Veneto: tempo instabile nelle ore centrali, frequenti rovesci e temporali

MeteoWeb

“La regione continua a trovarsi sotto l’influenza di una circolazione ciclonica che rende il tempo instabile nelle ore centrali con frequenti rovesci e temporali, specie su zone montane e interne della pianura. Da lunedì un nuovo nucleo depressionario, proveniente dall’Europa orientale, tenderà a spostarsi verso il nord Adriatico apportando ancora condizioni di instabilità sul Veneto“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi crescente instabilità con sviluppo di nuvolosità cumuliforme, con probabilità in aumento di rovesci e temporali sparsi (fino a medio-alta 50-75%) più frequenti su zone montane, pedemontane, più locali sulla pianura interna; possibile qualche locale fenomeno temporalesco anche sulla costa. Non si escludono locali fenomeni intensi (forti rovesci e locali grandinate). Temperature massime senza notevoli variazioni o in locale aumento. Venti in quota deboli settentrionali; altrove deboli variabili, con qualche brezza sul litorale e nelle valli. Probabili locali rinforzi di vento in occasione di temporali.

Domani nubi irregolari già dal mattino, più frequenti nel corso della giornata.

Precipitazioni: Fino a metà mattina generalmente assenti; in seguito probabilità medio-alta (50-75%) di rovesci e temporali da locali a sparsi, specie su zone montane, pedemontane e sulla pianura interna, sulla costa a carattere locale. In serata le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi sui settori occidentali mentre si estenderanno ai settori orientali e costieri.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura deboli: variabili al mattino, nel corso del pomeriggio in prevalenza dai quadranti orientali. In quota deboli dai quadranti settentrionali. Probabili locali rinforzi di vento in occasione di temporali.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Sabato 10 al mattino nuvolosità irregolare, poi tendenza a diminuzione della nuvolosità su costa e pianura adiacente mentre altrove le nubi rimarranno a carattere irregolare.

Precipitazioni: Nella notte fino a parte della mattinata probabili precipitazioni su costa e pianura limitrofa; in seguito le precipitazioni saranno a carattere sparso (probabilità medio-alta 50-75%) sulle zone montane e pedemontane e interne della pianura, generalmente assenti sulla costa o al più locali. Precipitazioni in esaurimento entro fine giornata.

Temperature: Minime in aumento o localmente stazionarie; massime senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura venti deboli variabili, solo a tratti moderati. In quota dai quadranti settentrionali da deboli a moderati.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Domenica 11 nubi irregolari, a tratti anche consistenti sui settori occidentali, altrove minore nuvolosità con schiarite anche ampie, verso sera possibili locali annuvolamenti; sulla costa sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata e per buona parte del pomeriggio, aumento della probabilità di precipitazioni sui settori occidentali, si tratterà di fenomeni anche diffusi, localmente a carattere di rovescio od occasionale temporale. Dal tardo pomeriggio sera precipitazioni in esaurimento, salvo possibile ripresa di locali precipitazioni sui settori centro-orientali. Temperature minime senza notevoli variazioni; massime in aumento in pianura, stazionarie altrove. Venti in quota deboli da nord-ovest.

Lunedì 12 permangono condizioni di instabilità su zone montane e e pedemontane, dove la nuvolosità sarà irregolare associata a precipitazioni a partire dalla tarda mattinata. Altrove si alterneranno annuvolamenti e schiarite sulle zone interne della pianura, mentre sulla costa sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in generale diminuzione. Venti in quota deboli da nord.